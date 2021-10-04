生產液壓與氣壓元件大廠君帆(4584)將於10月5日登錄興櫃，該公司為亞洲最大的輪胎硫化機油壓缸供應商，市佔率達55％，全球輪胎品牌業者如Michelin（法）與Maxxis（台）皆為其主要終端客戶，參考價每股68元。

君帆成立於1979年，從生產製造氣動元件起家，後來跨入液壓產品，並打入日本市場，成為太陽鐵工(日)的主要OEM合作夥伴。看好大陸的市場潛力，2004年在大陸設立生產工廠，2011年進一步擴產。2020年以液壓產品為最大營收來源，占營收比重85％，其餘為氣動產品，大陸是其最大市場，占比66％，台灣為27％。

君帆董事長胡進財表示，「強大的客製化能力」、「更高的性價比和更短的交貨時間」以及「優異的系統整合」是公司的三大優勢，也是公司得以與客戶保持長久又穩定的夥伴關係重要關鍵。「強大的客製化能力」部分，與氣動產品相比，液壓元件通常更需要客製化，而君帆可以完全滿足來自各行業的客戶需求；且與同業相比，公司的氣動產品客製化程度相當高，2020年整體客製產品約占營收比重50％。

此外，產品價格比日本同業低10～15％，且其標準化產品的交貨期只需7天，遠遠快於同業通常需要一個月的交期，也因此，公司能成為亞洲最大的輪胎硫化機油壓缸供應商。

君帆2021年上半年營收5.77億元，年成長45.86％，主要因疫情後大陸製造業復甦及醫療產業挹注，稅後淨利0.64億元，年成長157.69％，每股盈餘2.68元。

在醫療產業上，公司切入日本手術台業者供應鏈，也取得美國電腦斷層掃描設備品牌的訂單，此外，君帆來自汽車產業營收占比逐漸爬升到15％，尤其電動車市場為未來趨勢，法人看好君帆的未來在車用的潛力。該公司目前著手擴充台南廠的產能至1.5倍，今年資本支出約0.6億元至0.8億元，預計2022年第1季完工，新廠將有助於公司把握風電、醫療及行走機械產業的潛在商機。