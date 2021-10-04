鋼筋及H型鋼廠東和鋼鐵(2006)10月上半月的H型鋼開高盤，調漲基價每公噸500元，重啟漲勢；隨著第四季鋼需旺季到來，近來國際廢鋼價格盤堅，鋼筋、H型鋼後市預期仍有上漲的空間，可望助益業績穩步成長。

產業動態方面，夏季限電9月底已結束，東南亞各國防疫禁令也有望陸續鬆綁，加上第四季傳統旺季來臨，有利公司營運同步重啟成長態勢。

東和鋼鐵越南廠第三季產能受疫情影響，展望後續若能隨著疫情降溫有利整體營運。公司下半年台灣廠營運仍看穩健，全年業績成長可期，挑戰新高紀錄。

另外，東和鋼鐵公布減資相關作業時程，預計減資比率為33%，舊股最後交易日為11月24日，減資換發新股自12月6日起上市買賣。東和鋼鐵今年上半年營運創新高，隨著減資效應加上產業前景仍樂觀，有利明年每股獲利持續提升。

東和鋼鐵受惠於公共工程及民間營建需求熱絡，第二季營收創新高，獲利則為次高，單季每股稅後盈餘1.38元。上半年獲利年增1.51倍，達29.83億元，創歷史同期新高，每股稅後盈餘2.75元。1~8月營收373.27億元，年增率達41.37%，為同期新高。