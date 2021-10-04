醫療耗材業者科妍(1786)今日除權息，開盤參考價49.15元，大體上來說海外市場持穩，至於內銷則是受到疫情影響，有些略受到干擾，今日隨著台股跌掉百餘點，股價開高走低，失守50元關卡，跌幅在2%以上。

科妍上半年因大陸醫美市場回穩拉貨及台灣區防沾黏及一針劑型關節腔市場也有成長帶動下，營收成長在10%以上，但在5月下旬宣布國內三級警戒後，非急迫性的醫療需求大減，6月內銷稍微受到干擾。在7月疫情警戒降2級後，8月營收月增超過7成以上，若是台灣疫情一直持穩下去，下半年可望迎來解封的商機。

科妍指出，公司提前因應最新醫藥法規變動趨勢及要求，在後疫情時代，將可順利銜接最新醫藥法規，趁勢取代其他未符新式法規的製造商，更有利於本公司開發全球客戶。

科妍表示，公司在開發關節腔注射劑、皮下填補劑及防沾黏三大 領域產品，持續在台灣及全球巿場展現不錯的銷售實績，在未取得銷售許可證的巿場，也與合作夥伴投入重要資源協同發展，為公司營運成長，提供豐沛動能。