華爾街日報引述消息人士指出，默克(Merck & Co)正在就收購美國製藥廠Acceleron製藥進行深入談判。

該潛在收購案將有助於提振默克的罕見疾病藥物業務。默克有著知名銷售暢旺的癌症藥物Keytruda。

總部設在美國麻州的Acceleron主要致力於開發和商業化與血液有關的疾病治療法。該公司上次收盤時，市值為108.9億美元。

彭博也曾在上周報導，Acceleron正在進行談判，擬以110億美元賣出，而包括默克以及競爭對手必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)都是可能買家，後者已經擁有Acceleron 11.5%股份。

Acceleron目前從Reblozyl的銷售中獲得專利費，Reblozyl是一種治療兩種血液相關疾病的藥物。Acceleron目前正開發另一種治療影響肺部的高血壓藥物。

知情人士指出，如果談判沒破裂，交易將在本周宣布。如果雙方達成交易，將是默克最大的交易之一，也代表默克對Acceleron開發的血液和呼吸治療法的押注。

默克的市值約在1850億美元。