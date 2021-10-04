供應鏈受阻的影響波及各行各業，最為人所知的就是汽車製造業和零售業。

儘管購車需求強勁，但晶片短缺和其他供應鏈問題迫使汽車工廠停工、重創汽車供應，最新數據顯示過去三個月美國新車銷售量暴跌。美國最大汽車製造商通用汽車公布第三季汽車銷量較去年同期大減三分之一，與疫情爆發前的2019年同期相比，銷量更下滑了40%。Stellantis第三季在美國的新車銷量年減19%，較疫前同期下滑27%。豐田在美國的新車銷量較去年同期成長1.4%，但若只看9月銷量則大減22%。受越南、馬來西亞等部分亞洲的晶片和汽車生產基地關廠防疫影響，豐田此前即宣布9月將全球減產40%。

由於供需之間嚴重失衡，最近公布的一項產業數據指出，9月美國平均汽車交易價格估計達到42,802美元，為連續第4個月突破40,000美元大關，並再度改寫歷史新高。

美國商務部上周五公布的報告顯示8月消費者通膨居高不下，使第三季消費者支出陷入停滯的風險升高，這也加深了第三季美國經濟成長放緩的預期。美國8月個人消費支出（PCE）物價指數較7月上漲0.4%，較去年同期漲4.3%。排除食品、能源價格後，核心PCE物價指數月漲0.3%，略高於市場預期的月漲0.2%，與去年同期相比則上漲3.6%，符合預期且與前值持平，仍然維持在1991年以來的新高水準。核心PCE物價指數向來是聯準會主要參考的通膨指標。

受到缺櫃和塞港等因素影響，9月美國和中國之間的貨櫃運輸成本創下歷史新高。根據Freightos指數，一個標準櫃從中國運往美西的運費中位數達到20,586美元，幾乎是7月運費的兩倍、而7月運費已經較1月上漲了1倍。

越來越多主要零售商已經或準備調漲價格，將不斷加重的成本負擔轉嫁給消費者。以「僅賣1美元」打響知名度的連鎖雜貨商場Dollar Tree日前宣布旗下所有Dollar Tree Plus的商品價格將調漲至超過1美元。

好市多9月底發布財報後表示，供應鏈受阻導致商品價格上漲，再加上運費、薪資成本急升，「我們無法不漲價，有些成本不得不轉嫁，且已經開始這麼做」。該公司預估漲價幅度可能介於3.5%至4.5%。

運動服飾鞋類巨頭Nike、全球主要物流公司聯邦快遞（FedEx）和全球第六大食品公司通用磨坊（General Mills）也都發出了類似的漲價警告。

此外，中國大規模限電、石油和天然氣價格大漲，更使通膨有如火上澆油。截至9月底，美國天然氣期貨價格已經改寫7年新高，11月合約價格漲破每百萬英熱單位（Btu）6美元大關。高盛分析師在9月初預估，如果今年冬天特別冷，那麼天然氣價格可能持續走高，不排除升至10美元，創下2008年以來的13年新高。(3-2)