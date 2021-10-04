4日，韓國車用電池製造商SK Innovation表示，將擴大電池研發陣容，預估最晚至2023年，將把現有的電動車電池研發人員，再增員1倍左右。

為了招募新血，SK Innovation甚至遠赴北加州的舊金山，至美國大學裡面尋覓人才。不過，SK Innovation並沒有細述目前有多少研發人員。

1日，SK Innovation全資擁有的電池子公司SK On成立，並誇下海口在10年內，拿下全球電池業者龍頭寶座。另外，也計劃年產能從目前40 GWh，至2023年時先提升至85 GWh，2025年成長至220 GWh。最後，到了2030年電池產能可望超過500 GWh。

根據韓聯社報導，SK On近日還宣佈與美國第2大汽車製造商福特共同出資114億美元，在美興建3條產能達129 GWh電池生產線。同時，也將擴張儲能裝置、進軍飛行汽車與機器人等多個使用電池的新行業市場，並推行電池租賃業務。