新興亞股近期受中國能耗雙控、美國債務危機及貨幣寬鬆政策調整成定局影響，上周除印尼周線仍逆勢上漲1.4%，多數新興亞股皆回檔修正。修正幅度最大的前三市場分別為台股、南韓、印度，跌幅為4%、3.4%、2.1%。

資金流向上，上周除泰國小幅淨流入0.6億美元，多數市場皆遭贖回，值得注意的是，泰國已連續6周吸引資金淨流入。上周外資提款最高的前三市場為台股、印尼、南韓，金額分別為34.2億美元、8.1億美元、6.8億美元；台股上周淨流出額為近20周最高，也是新興亞股中9月資金淨流出最高的國家。

為挽救經濟，泰國政府1日宣布，來自全球任何國家的旅客只要完成疫苗接種，都可以開始預訂前往度假天堂普吉島的行程。泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）1日晚間宣布，完整接種疫苗就可以前往普吉島的國家，將從現行約80個進一步放寬。聲明指出：「這代表泰國現在歡迎來自全球任何國家的旅客加入沙盒計畫。」

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，中國能耗雙控政策，或有機會讓綠電建設重回盤面焦點，有利台灣風電概念股表現。風電於美歐發展進入成熟期，未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場。近幾年台灣風電製造業產值高速成長，2019年、2020年產業年成長率分別高達38%、98%，主要原因除國際市場需求增長，台灣離岸風電建置更成為帶動產業成長的主力。今年上半年中國風電裝機量未達政策目標，考量中國政府力達碳中和目標，預料下半年中國建置量將明顯提升，有利產業相關類股表現，建議投資人可以ETF把握第四季風電商機。