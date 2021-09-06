波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於昨（5日）抵台，藍委洪孟楷認為，這次波蘭贈送台灣疫苗，很大程度的緩解台灣疫苗短缺問題，但波蘭不是疫苗生產國、也沒有疫苗代工，為何能幫助台灣呢？洪孟楷作出3點解析。

對於波蘭贈送台灣40萬劑AZ疫苗，洪孟楷今在臉書點出三個關鍵原因；第一是波蘭人口3640萬人，接種兩劑以上人口超過一半；第二為波蘭在7月15號又預訂了1億劑疫苗，供明後年來提供國內施打，同時也計畫將過剩的百萬劑疫苗，轉售給歐盟東部鄰國及巴爾幹國家，所以當波蘭國內疫苗覆蓋率夠高，且又有足夠的疫苗，就有餘力幫助其他國家。

洪孟楷直言，最後一點，就是波蘭國內疫情掌控得宜，其實過去一年半，波蘭的疫情也相當嚴峻，確診人數高達2百80萬，死亡人數更達7萬5000人，但就是疫苗數量夠，且疫苗覆蓋率達到群體保護力標準，才次讓波蘭控制住疫情，有能力幫助其他國家的最大原因。

洪孟楷感嘆，反觀台灣不管是莫德納、AZ還是BNT仍不足國人完整接種，對比波蘭，看到衛福部不斷強調「疫苗夠了」、不用再買的荒謬言論，真的天差地遠、失望。