因新北市板橋某社區大樓發生社區群聚，共有6人三戶受到感染，其中3案與幼兒園有關，中央流行疫情指揮中心表示，該社區約有473人屬防疫管制之「自主健康管理」對象，原本已有預約接種疫苗，但因為被匡列無法如期接種，因此9月13日成立專案，指派衛生福利部臺北醫院醫療團隊進駐該社區設置接種站，預計接種300劑AZ疫苗。

指揮中心說明，目前部立臺北醫院已規劃於9月13日(週一)10:00-13:00及20:00-22:00兩個服務時段，至該社區大樓大廳提供接種服務；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」之住民(不包括已施打第一劑及18歲以下未成年之住民)。本次接種服務所需疫苗係由中央提供之AZ疫苗(約計300劑)。

指揮中心提醒，該社區民眾應依照社區大樓主委之通知，以「未上班者上午時段，上班者晚上時段」為接種時段之原則，依民眾所住樓層，逐層前往一樓大廳施打，接種過程務請注意維持安全距離並避免群聚；完成疫苗接種後，籲請民眾須持續積極配合各項防疫管制措規定，並落實個人衛生與防護措施，以全面保護自我與家人的健康，共同嚴守社區防線。

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