英國牛津大學在8月下旬公開的研究發現，輝瑞/BNT疫苗保護效力下降的速度較AZ疫苗更快，專家推測，可能是AZ疫苗的棘狀蛋白（spike protein）停留時間更長，因此誘發更大的免疫反應。

研究發現，輝瑞/BNT疫苗及AZ疫苗的保護效力會隨時間下降。

國際期刊《自然》（Nature）報導，英國牛津大學研究人員與英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）於8月下旬在醫學論文預印本平台medRxiv刊登BNT及AZ疫苗對抗Delta變異株的保護效力研究。

研究人員分別追蹤Alpha、Delta變異株盛行期間上百萬個英國PCR病毒檢測結果，發現2支疫苗的保護效力都會隨時間下降，其中BNT疫苗的保護效力從最初的92%，經過30、60、90天後，保護效力分別降至90%、85%、78%。

AZ疫苗的最初保護效力為69%，90天後降至61%。

英國《金融時報》（The Financial Times）指出，研究發現，當Delta變異株盛行之後，疫苗保護效力也下降，BNT疫苗在接種初期較有效，不過4、5個月後，保護效力已經下降到和AZ疫苗差不多。相比之下，AZ疫苗的保護效力沒有改變太多。

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）疫苗免疫學教授漢克（Tomas Hanke）推測，AZ疫苗產生較持久的免疫力，可能是因為它的棘狀蛋白停留更長時間，因而誘發更大的免疫反應。

他說當施打BNT等mRNA疫苗時，是將有限定數量的mRNA分子送進人體內，這些分子最終會被人體系統清除。不過若是施打AZ等腺病毒疫苗，等於是把樣板送進體內，接著將持續製造mRNA分子，再產生棘狀蛋白，因此是沒有上限的。

雖然疫苗保護效力隨著時間遞減，不過主導這項研究的牛津大學醫學統計與流行病學教授沃克（Sarah Walker）仍強調，不論是BNT還是AZ疫苗，施打2劑對於對抗Delta仍有很好的效果。