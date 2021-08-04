研調機構最新統計，2021上半年台灣電競筆電市場由華碩（Asus）稱霸，市佔近4成居冠，與競爭者拉開超過13%差距，累計年對年出貨成長率53％，更蟬聯銷售桂冠長達22季！為延續市場氣勢，ROG玩家共和國宣布2021下半年旗艦級電競筆電－ROG Zephyrus S17正式開賣，

ROG Zephyrus S17最高搭載第11代Intel Core i9-11900H處理器，並有NVIDIA GeForce RTX 3080／3070顯示卡供選擇。新品最大亮點為自動抬升5度的光學機械式鍵盤，用心設計的傾斜角度，提升反應速度和舒適感，適合快節奏操作，亦支援各按鍵自訂Aura Sync燈光同步；華碩原創主動式空氣動力系統(AAS)在鍵盤後方提供12mm大範圍進氣口，結合Arc Flow風扇與液態金屬散熱技術，有效減少噪音並降低表面溫度。

針對視聽表現，ROG Zephyrus S17配備WQHD 165Hz 3ms螢幕，具備100% DCI-P3色域、通過Pantone認證、應用Dolby Vision技術，展現高更新率與快速反應能力，展現亮眼流暢度；6顆揚聲器包含雙Force-Canceling重低音喇叭，並採Dolby Atmos技術，打造3A遊戲大作沉浸感。

ROG Zephyrus S17搭載Thunderbolt 4連線技術、支援Type C PD充電；內建microSD 4.0讀卡機與超大觸控板，便於創作者快速傳輸檔案，提升效率；雙向式AI降噪，確保遊戲內通訊、遠端視訊會議皆清晰無干擾。ROG Zephyrus S17，無盡黑，建議售價NT$79900 (RTX 3070顯示卡)、NT$106000 (RTX 3080顯示卡)。