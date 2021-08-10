疫情帶動線上購物需求爆發，創業家(8477)第2季結束連3季虧損，單季轉虧為盈，每股盈餘0.46元，上半年每股虧損縮小至0.13元。

創業家第2季合併營收11.29億元，年增22.51％，營業毛利為2.12億元，年增26.19％，稅後淨利0.14億元，歸屬母公司淨利為0.13億元，每股盈餘0.46元；上半年度累計歸屬於母公司淨損為0.03億元，每股虧損為0.13元。

創業家營運谷底翻轉，主要今年第2季台灣疫情爆發，消費者線下購物的需求轉移至電商平台，創業家旗下生活市集迅速做出策略反應，為業績帶來大幅成長。搭配6月上半年站內最大型活動618年中慶，活動期間數日突破百萬流量；藉由客戶引流、轉移購物板塊，成功將流量變現，開出歷史上6月單月最好的營收成績。

公司表示，技術投資的部分逐漸在市場需求及行銷廣告投放上顯現效益，搭配用戶不同的活躍程度給予差異化提醒，在降低廣告成本的狀態下達到喚醒目的，並藉由演算法的優化設計出更貼近的個人化推薦，訂單轉換卓越。近日隨著疫情逐漸趨緩，用戶在電商的消費力道整體轉平，生活市集認為，滿足消費者需求、提供優良的使用體驗仍是經營重點，持續進行一站式資源整合，在廠商端降低上架難度及商品流動成本，提高營運效率；在消費者端則藉由更多的品項廣度來滿足購物需求，並搭配站內點數機制優化，提升客戶黏著度。

創業家指出，回應疫情後電商淡季挑戰，持續強化平台核心技術回應，運用資源整合提升整體效率，預估下半年顯現資源整合的效益，並搭配網購旺季，推升下半年績效。