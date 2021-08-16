小提琴家黃俊文為台灣觀眾準備四首曲子，以一曲、一人、一事為思考規劃，希望觀眾能同時聽熟悉曲目和較少聽見的曲目。（鄧博仁攝，本報資料照片）

相隔半年，美國費雪獎得主、享譽國際的小提琴家黃俊文再度返台演奏，目前在隔離中的他表示，在疫情間的音樂家，有如重返老大師音樂家的工作模式，有了更多沉澱和準備的時間，「隔離對我而言，就像小提琴大師海飛茲以前從歐洲搭船到美國演奏一樣，兩個星期的航程，他看的是海景，我看的是窗景。」

黃俊文表示，疫情讓人失去很多自由活動的空間，卻也令人學會珍惜，「我希望觀眾重新進音樂廳，就像回到家一樣，坐在熟悉的椅子上，有熟悉的燈光，這一切都沒有改變。我們曾經失去過的事物，再次擁有，會變得更加珍惜。」

黃俊文現年30歲，畢業於茱莉亞音樂院碩士，曾拿下瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎，是美國艾佛瑞費雪事業獎得主。

黃俊文表示，這次他為觀眾準備的曲目，以一曲、一人、一事為思考規劃，包括1953年曼紐因版本的孟德爾頌〈F大調小提琴奏鳴曲〉、柯瑞良諾〈小提琴奏鳴曲〉、易沙意〈D小調第三號無伴奏小提琴奏鳴曲：敘事曲〉和法朗克〈A大調小提琴奏鳴曲〉。

黃俊文表示，孟德爾頌的〈F大調小提琴奏鳴曲〉在作曲家生前並沒有完成，是由小提琴家曼紐因補遺，「曼紐因很喜歡孟德爾頌的作品，他幫孟德爾頌整合想法，有別於我們在《仲夏夜之夢》聽見的鬼靈精怪、活潑、漂亮與開朗，這首曲子的第二樂章，尤其可聽見孟德爾頌的靈性面向。」

此外，美國作曲家柯瑞良諾是奧斯卡最佳原創音樂獎得主，代表作為《紅色小提琴》，黃俊文表示，柯瑞良諾的父親是小提琴家，對他要走音樂路十分有意見，直到完成〈小提琴奏鳴曲〉，並由小提琴家羅曼．托滕貝格（Roman Totenberg）演出之後，才獲得父親的認可他是一名音樂家。上周黃俊文也才在美國聖塔菲歌劇節和柯瑞良諾巧遇，兩人相談甚歡。

黃俊文表示，易沙意〈D小調第三號無伴奏小提琴奏鳴曲：敘事曲〉是易沙意題獻給音樂家安奈斯可的作品，也是他很喜歡的曲目，而法朗克的經典曲目〈A大調小提琴奏鳴曲〉，是法朗克送給易沙意的結婚禮物，放在一起聽，很有意思。

黃俊文小提琴獨奏會將於9月4日在高雄衛武營音樂廳、9月5日在台北國家音樂廳登場，合作演出的鋼琴家為廖皎含。