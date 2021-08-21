台南市體育處長林義順代表市長黃偉哲致贈參加東京帕運的2名台南市選手各1萬元營養金。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2020東京帕運將於24日展開，台南市有桌球程銘志與羽球方振宇等2名好手代表台灣出賽。市長黃偉哲為鼓勵2人爭取佳績，特別指派體育處長林義順21日北上林口致贈各1萬元的營養金，並透過視訊幫選手加油打氣，期許奪得佳績、凱旋而歸。

黃偉哲認為，此次代表台灣出賽東京帕運的10位選手中，有2位選手來自台南，足證台南市身障運動的發展十分蓬勃。

其中，生在桌球世家的程銘志，從小就是一名桌球好手，15歲即入選青少年國手，憑藉與生俱來的天份，一路從台南市德高國小、忠孝國中、長榮中學打到國立體育大學。畢業之後，他回到德高國小與大橋國小指導後進，2011年騎車不幸被酒駕者撞上，腿部被迫截肢，但他並未被擊敗，反而靠著桌球重拾目標。

程銘志從奧運轉戰帕運後，桌球之路走得辛苦卻也愈發有聲有色，繼2016年里約帕運獲得1面銀牌後，2020年更在帕拉桌球男子單打TT5級排名世界第一；今年他第二度代表台灣參加東京帕運桌球TT5級單打賽事，目標直指金牌，希望能再一次突破自我。

另一名羽球選手方振宇，出生時因難產導致左手肩膀神經叢損傷，左側上肢肌肉萎縮，雖經過多次手術及復健，手部仍無法做出精細抓握。國中時，他初次接觸羽球，沒多久就在全國身心障礙國民運動會奪得銀牌，讓他毅然決然繼續邁向羽球選手的道路。

高中時，方振宇就讀羽球強校新豐高中，開始跟著一般選手訓練，雖然辛苦，卻激勵他更出類拔萃，曾獲2020祕魯帕拉羽球公開賽SU5級男單銀牌，此次代表台灣參加東京帕運羽球SU5級單打賽事，期待有更好的成績表現。