國內疫情減緩，教育部今天宣布調整兒童課後照顧服務中心及短期補習班防疫規定，每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人(2.25平方米／人)；同時，用餐不限隔板或1.5米間距。

中央流行疫情指揮中心10月4日「宣布自10月5日至118日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫措施」，教育部隨即放寬學校的防疫措施，但補習班及安親班卻不放寬，引發業者抱怨。

教育部因此今天宣布，鬆綁短期補習班及安親班的防疫規定，如果室內空間夠大，容留人數可以超過80人，讓他們更容易運作。其中容留人數以每間教室面積扣除固定設施設備面積後除以2.25平方米計算。

不過教育部也要求，補習班及安親班內應採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時從業人員及學生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消，並上課使用操作設備 機具須妥善消毒；用餐不限隔板或1.5米間距。