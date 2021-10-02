國內新冠肺炎本土疫情趨緩，有望進一步放寬防疫管制，中央流行疫情指揮中心透露，明（2日）將宣布戶外戴口罩鬆綁政策，戶外通風好、無人空曠處有機會放寬戴口罩限制。不過，草屯療養醫師沈政男擔心會發生「敲門磚效應」，強調口罩強制令還不能鬆綁！

今天本土確診+0，但有10例境外移入，指揮中心指揮官陳時中指出，明天將宣布口罩鬆綁措施，放寬戶外空氣流通、空曠處的戴口罩限制。對此，沈政男卻發文指出，「這對於活絡經濟有什麼幫助嗎？就只是疫情緩解以後，你就偷懶不想戴口罩罷了。」

沈政男認為，一旦宣布空曠無人不必戴口罩以後，「接下來你就會要求空曠但人不多不要戴，室內人不多不要戴，然後就通通不要戴了。」他解釋，這叫敲門磚效應，「就是當你鬆掉第一關，接下來就煞不住了。」

沈政男強調，口罩強制令不能鬆綁的理由很簡單，就是「Delta隨時可能漏進來」，因為Delta是即使在戶外，也可能發生傳染。沈政男說，看看新加坡疫情，就會知道，什麼叫能戴口罩是一種幸福。因為，當每日新增案例來到將近三千，你要大家戴口罩也來不及了。