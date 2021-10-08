國慶焰火雙十登場 高市府公布步行觀賞指南。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高市府公布國慶焰火當天，旗津賞焰火相關指南資訊。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高市府公布國慶焰火當天，搭乘接駁車相關資訊。（（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

國慶焰火雙十在高雄登場 高市府公布交通運輸和轉乘資訊。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

國慶焰火雙十高雄登場，高市府8日公布步行觀賞指南，高雄市長陳其邁呼籲，民眾切勿開車賞焰火，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均只需花約10分鐘，「怎麼來就怎麼去」；陳其邁並對賞焰火民眾喊話，「數位券盡量在高雄綁定消費，雖高雄券只有10萬個名額，不夠的話，高雄會加碼」！

高市府8日上午直播公布國慶焰火最佳觀賞地點的步行指南，交通局長張淑娟表示，「賞焰火搭交通運輸是最聰明的選擇」，呼籲民眾開車進不了會場，不如選擇公共運輸工具。

被譽為最佳賞焰火地點之一的旗津，因過港隧道將於當日下午3時起開始管制，交通局建議民眾勿自行開車或騎車前往，非旗津居民開車或騎車都無法進入，民眾可搭渡輪前往，但因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於晚間7時30分至9時暫停營運，散場後民眾不用急著回家，可先在旗津嚐遍美食後，再搭渡輪回家。

觀光局公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，副局長劉秀英指出，15處最佳觀賞點都在交通節點上，有捷運、輕軌可搭；旗津和壽山會有交通瓶頸，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一，該處緊鄰高雄港灣，視野遼闊，只要搭輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即可抵達。劉秀英並表示，此次國慶焰火數是歷年之最，民眾若不來港區觀賞區，在住家可看到八五大樓都可欣賞到焰火。

觀光局指出，搭大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭捷運或輕軌外，在晚間8時30分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為5至10分鐘。

衛生局則指出，為確保賞焰火民眾遵守防疫原則，避免不特定接觸風險，市府此次出動超過5000人的管制及宣導人員，呼籲民眾參與活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，務必保持社交距離。

市長陳其邁表示，國慶焰火是國家慶祝中華民國生日快樂的重頭壓軸好戲，高雄市是主辦單位，誠摯歡迎國人到高雄觀賞國慶焰火，除了有2萬人抽籤座位之外，也盤點高雄15個可觀賞焰火的熱門景點，只要用走的都可以到，除了中山大學、英國領事館或西子灣，大都走路20分鐘以內都可到，市區只要3分鐘，成為焰火觀賞地點的一大特色。

陳其邁並指出，相關交通以捷運為輔幹，再以接公車接駁方式，讓民眾可以進入會場周圍，因為要管制人流數，呼籲「民眾怎麼來就怎麼去」，否則交通上會有瓶頸，離場時，務必用輕鬆心情，用步行方式離開現場再轉乘大眾運輸工具。

陳其邁也向各地來高雄賞焰火的民眾喊話，強調高雄券多花多賺，名額雖只有10萬，但呼籲民眾數位券盡量在高雄花，不夠的話，高雄會加碼，盡量在高雄綁定消費；陳並表示，焰火景點有非常多的選擇，可留下人生美好記憶，但拜託民眾要戴上口罩防疫，不能邊走邊吃；搭接駁車也盡量禮讓給長輩和老弱婦孺，展現高雄人的熱情和溫暖。