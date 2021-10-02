指甲出現異狀恐是身體出問題的警訊，一名網友發現自己的手指甲出現凹槽，擔憂是身體出狀況了，但要去看醫生又不知道掛哪科好？貼文引起網友討論，不少過來人表示，當年發現指甲出現凹槽，結果竟是生大病，建議原PO還是快就醫檢查比較好。

一名女網友日前在臉書社團《爆系知識家》發文表示，最近突然發現自己的指甲表面有個凹槽，不知道這是否是身體出狀況的警訊。上網查資料發現有些說是生了重病、有些則說是營養不良，幾乎把各種疾病都說了一輪，讓她忍不住有些擔憂，也好奇若想要檢查，去醫院該掛哪一科好呢？

貼文引起網友熱議，「有可能只是壓到了」、「是營養不良嗎？」、「以前我的指甲也是超健康，現在跟你一樣，應該是壓力太大了」、「是身體在求救了」、「可以嘗試吃健康一點，讓作息更加規律」。

不少過來人示警，其中一名網友說，大概8年前，他也發現自己的指甲出現溝槽，沒過多久他就心肌梗塞，後來接受一系列的治療，在心臟放了支架以後，指甲就恢復正常了；另一人則說，前年發現指甲橫面有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下。

許多網友看完貼文後建議，如果指甲有狀況，擔憂是身體的警訊，可以預約家醫科看診，醫生會替你轉診到相關科別作檢查，另也有許多網友建議，如果原PO真的很擔心自己的身體狀況，也許可以乾脆找一天安排做全身性的健康檢查，讓自己放心。