太傲慢？被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身冷回：3+11跟800條人命有什麼關係？

3＋11日前被認為是疫情破口，立院狂追會議紀錄，但指揮中心指揮官陳時中確定調疫情和調整機師隔離天數無關。台北市長柯文哲妻子陳佩琪25日發臉書表示，所以當初這家諾富特旅館到底歸誰管？ 是地方、還是中央？就是因此，才會有人如此在意，而爭執不休。

陳佩琪說，其實她和柯常聊這個，也認為和隔離天數調整是否真的有關「尚待確定」，因中央也沒查到真有機師去過萬華的足跡，既然萬華沒港口、機場， 病毒一定從某個地方傳來的，他們2個醫生，可能醫院內隔離病房看多了，都認為疫情散布是和旅館的隔離、管理是否嚴謹、確實有關， 管理不確實，病毒在機師隔離中就已經由某個管道傳播出去了。

陳佩琪說，北市已2周沒不明感染源的個案，全台也都降為零星個位數，回想起5月底疫情大爆發的那段日子，台北街頭不時有救護車鳴笛呼嘯而過的景象，讓人記憶深刻。

她說，柯說最初捨棄蓋方倉醫院，改利用防疫旅館和加強版防疫旅館 ，是因為疫情突然大爆發，要建什麼都來不及了，那時他每天去巡視防疫旅館、 篩檢站和醫院， 他說出去看才知道問題所在，他自豪地說防疫旅館是他發明的，大量篩檢站是他下令要設的。

她說，柯還說有天在某篩檢站看到確診病患在大太陽下苦等去處，回家後一個晚上絞盡腦汁，訂出確診者按症狀如何後送的SOP，隔天馬上發送給北市各大篩檢站和醫院，讓第一線人員能有所依循，記得有天晚上他回家跟她說，他剛送出SOP不久，幾天後中央也發布了確診者後送的SOP ，他說奇怪了，怎麼跟他寫的一模一樣。