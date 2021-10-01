諾貝爾獎得主將在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下揭曉，疫苗研發先驅、媒體監督機構、氣候變遷倡議人士，以及白俄羅斯反對派領袖都被看好會獲獎。

諾貝爾獎是依照瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑設立，1901年開始頒發，今年將慶祝120週年。得獎者名單將於4日到11日間揭曉，領域包括醫學、物理、化學、文學、和平以及經濟學。

雖然得獎者名單嚴格保密，但諾貝爾獎專家認為，mRNA技術是醫學或化學獎的大熱門，這項技術被應用在輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）的疫苗研發。

瑞典科學記者比約克斯騰（Ulrika Bjorksten）告訴法新社：「如果諾貝爾委員會不把獎頒給mRNA疫苗技術，將是一個錯誤。」

她認為匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）是可能獲獎者，他們的開創性研究直接替第一批mRNA疫苗鋪路。

COVID-19疫情導致全世界超過470萬人喪生，超過10億人已經接種疫苗。

卡林柯和魏斯曼已經領取多項榮譽，包括被視為諾貝爾獎風向球的美國拉斯克醫學獎（Lasker Prize）。

諾貝爾獎一天公布一獎項，醫學獎將於4日星期一率先公布，接著依序是物理獎和化學獎。備受期待的文學獎與和平獎分別於7日、8日公布，瑞典央行創設的經濟學獎則於11日揭曉。

和平獎是唯一在奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，捍衛新聞自由組織在諾貝爾和平獎的主要競爭者之列。白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）和氣候社運家童貝里（Greta Thunberg）也是可能人選。

諾貝爾和平獎的形象過去幾年遭遇重大打擊，曾經獲獎者衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）捲入內戰，另一名獲獎者翁山蘇姬則替少數族裔洛興雅人（Rohingya）遭屠殺辯護。

諾貝爾和平獎去年頒給世界糧食計劃署（World Food Programme），有人猜測由於全球正遭遇熱浪、洪災，以及野火等致命天災，下個獲獎者可能是氣候變遷倡議者。

研究諾貝爾獎的歷史學家史文（Asle Sveen）表示：「這是當下最重要的議題。」

其他專家則認為，爭取資訊自由與媒體權益的組織，例如無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）等可能獲獎。

世界衛生組織（WHO）和疫苗全球取得機制（COVAX）曾是和平獎熱門，卻因為疫苗分配速度遲緩被減分。

文學獎方面，繼多位歐洲和北美洲作家獲獎後，下注者認為瑞典學院（Swedish Academy）可能會把目光轉向更遠處。

瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）文學批評家Jonas Thente表示：「我的確認為他們真的想要從過去被忽略的地區發掘出一位天才。」

他認為瑞典學院會對有跨文化經驗的作家感興趣，像是44歲的奈及利亞作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）。「她可能太年輕了，但她符合那些背景。」

還有許多名字多年來都被提及，像是匈牙利作家納達斯（Peter Nadas）、加拿大的瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）、敘利亞詩人阿多尼斯（Adonis），以及索馬利亞作家法拉（Nuruddin Farah）。

另有一些新名字浮現，包括印度作家塞斯（Vikram Seth）、中國流亡作家廖亦武，以及莫三比克作家米亞．科托（Mia Couto）。