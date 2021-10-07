深耕數位金融服務屢獲肯定，中信金控勇奪首屆工商時報「2021數位金融獎」12項大獎，於金融、科技、普惠各面向備受肯定，子公司中信銀行以勞工紓困貸款全程數位化的線上申貸服務，奪下「數位普惠」金質獎，並在「數位轉型典範」、「數位業務優化」、「數位創新」、「數位資訊安全」項目榮獲優質獎；台灣人壽亦以「TeamWalk職場健康管理」APP奪得「數位創新」金質獎，而中信證券更贏得「數位轉型典範」、「數位資訊服務」金質獎雙冠王殊榮，充分展現中信金控數位金融的實質貢獻與影響力。

由《工商時報》主辦的首屆「2021數位金融獎」7日舉辦頒獎典禮，由中信金控技術長賈景光資深副總經理與中國信託銀行數位平臺經營處處長何慶媛副總經理代表領獎。中信銀行持續創新金融服務，在2020年、2021年疫情期間，為受理勞工紓困貸款案件最多的銀行，憑藉全程數位化的申貸平臺，去（2020）年成功承作28萬件申貸案，中信銀行也不斷優化數位申貸流程，今（2021）年紓困貸款數位進件率更高達99％，讓民眾能更簡易、快速辦理申貸取得資金，評審團高度肯定，獲頒「數位普惠」金質獎。

中信金控技術長賈景光資深副總經理表示，面對數位金融時代，金融業發展重點在創造有溫度的客戶體驗，應著眼於場景應用的發展，讓數位金融能全面地融入民眾生活。

中信銀行致力整合金融服務與生活場景，行動銀行Home Bank APP提供近500項功能，創造無所不在、無時不在的數位金融服務，客戶滿意度高達91％，奪得「數位轉型典範」優質獎；為提升客戶服務體驗，中信銀行亦在分行臨櫃導入數位服務，讓客戶來行前即可線上取號並預填表單，大幅節省客戶臨櫃辦理業務時間，客戶滿意度高達90％，獲得「數位業務優化」優質獎肯定；為滿足客戶交通支付旅程，中信銀行攜手台灣中油、以中油聯名卡綁定中油Pay，讓客戶免持信用卡即可加油付款，便利又貼心的金融服務拿下「數位創新獎」優質獎。另外，中信銀行亦因完備的資安制度，奪得「數位資訊安全」優質獎。

保險獎項方面，台灣人壽為團險企業客戶推出的手遊型「TeamWalk職場健康管理」APP，提供企業以遊戲方式激勵員工揪團運動，不僅有效達成團體運動目標，還能降低企業團險成本，TeamWalk以數位科技創新團險商業模式，奪下「數位創新」金質獎殊榮，台灣人壽亦一舉拿下「網路投保服務」、「數位資訊安全」、「數位普惠」3項優質獎，長期耕耘數位金融及轉型服務備受肯定。

在客戶投資旅程上，中國信託證券亦推出數位創新工具，協助投資人聰明理財，中信證券2019年成立數位營運部，開發各項創新數位工具如「中信亮點」APP，讓投資人免開戶即可透過社群帳號快速投資。去年最新改版的中信證券官網，以一頁式圖像設計的互動式網頁，讓投資人一目了然，並融入遊戲元素，讓投資人用遊戲方式選擇最適合的投資模式，勇奪「數位轉型典範」、「數位資訊服務」兩大金質獎以及「數位創新」優質獎，成為綜合券商組大贏家。