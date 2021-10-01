BNT疫苗到貨，陳時中宣布，第十輪加開第一劑施打。（圖／指揮中心提供）

第十輪疫苗加開BNT！ 這三大族群10/4起可預約

繼昨天（30日）首批客製BNT疫苗54萬劑抵台，今天上午再迎來67萬劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，第十輪加開BNT疫苗預約接種，9月29日前已完成意願登記的64歲以上、18至22歲，以及18至63歲第九類對象，可於10月4日上午10點至10月5日下午4點預約，施打日期為10月7日至14日。

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第四批BNT疫苗67萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於今日送達的67萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。