第10輪BNT昨緊急加開對象，開放在9月29日前登記意願的61至63歲民眾打第一劑，於今日限時8小時預約打疫苗，符合資格者可以在今天上午10點起至下午6點登入疫苗平台預約打疫苗，這批民眾預計可在10月10日至10月14日接種疫苗。

第10輪BNT先前僅開放「64歲以上的民眾」、「18至63歲的第九類對象」以及「18至22歲的年輕人」預約接種，根據指揮中心統計共約29.7萬人完成預約，並且已經在昨天開打，但為了讓疫苗資源更有效的運用，因此指揮中心昨晚臨時加開給61至63歲的民眾打第一劑。

指揮中心也提醒，今天上午10時開放的疫苗預約場次，僅供加開對象進行預約，符合資格者記得要在限定的時間內上網完成預約。

另第10輪疫苗還有提供第二劑AZ與高端接種，AZ符合資格的對象是7月22日前打過第一劑AZ，且間隔滿10周的50至64歲民眾；高端則開放9月8日前打過第一劑者可打第二劑，提醒完成預約程序的的民眾，不要忘了在約好的時間去打疫苗。