國內疫情持續緩和，加上疫苗覆蓋率不斷提高，金門縣府宣布自10／14起暫停尚義機場到站快篩，但仍將密切觀察疫情發展，一有狀況隨時重啟，確保鄉親健康安全。

金門縣府考量近日國內疫情明顯穩定趨緩，加上全國第1劑的覆蓋率已漸上升，金門疫苗第1劑之覆蓋率也近8成，因此在今天宣布與澎湖、連江同步自10月14日起暫停金門機場到站快篩，但未來若疫情升溫，將適時重啟到站快篩作業。

楊鎮浯縣長表示，縣府在與澎湖縣、連江縣共同研商後，考量國內雖維持在第2級疫情警戒，但目前疫情已經趨緩，中央陸續放寬各項防疫措施。另在本土個案疫情，10月9日、11日雖各有1例，但中央疫情指揮中心研判應屬舊案，基本上已連續14天「零」新案確診，在金門機場之篩檢數已大幅下降的情況下，機場快篩站完成階段性任務。

楊鎮浯感謝過去4個半月來，每位旅客與鄉親能共體時艱，包容這段期間的不便與犧牲，站在愛護金門、保護鄉親的角度，全力配合快篩政策，共同承擔地區防疫，將疫情阻絕於境外。

縣衛生局也說明，隨著疫苗普及與群體免疫效果，整體疫情應會朝「流感化」發展，因此未來防疫工作將調整為早期發現、診斷與匡列，減少重症個案發生，並以社區防治為方向，早日於防疫與經濟的活動之間取得平衡，恢復日常運作。

根據縣衛生局統計，自5月26日在金門機場設置篩檢站，與分別在10月1日及10月5日放寬免篩條件，截至10月12日到站旅客共計8萬4054人，在台灣端篩檢人數為5萬8865人，於金門端篩檢人數為1萬5117人。其中快篩陽性者計38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

該局統計，在新冠肺炎疫苗接種方面，截至10月12日金門的接種人次為7萬6603人，以常住人口6萬6418人計算（110年8月31日主計總處公布之109年人口及住宅普查結果推算），第1劑疫苗接種涵蓋率為76.77％、第2劑疫苗接種涵蓋率為38.57％。