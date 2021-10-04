杏輝(1734)旗下三大原料管花肉蓯蓉提取物、茯苓提取物及核桃(月太)粉研究成果豐碩，對申請專利及發表國際期刊不遺餘力，屢屢傳出佳績。杏輝天力將管花肉蓯蓉提取物及茯苓提取物組合「腦康」產品，獲得中國大陸「一種具有改善記憶力功效的組合物」的功效專利授權。

杏輝指出，公司專注在腦部健康領域的產品研發，「腦康」顧名思義就是維持腦部的健康，以中醫與現代藥理的基礎原則，將杏輝兩項獨家原料管花肉蓯蓉提取物及茯苓提取物組合，開發成為維持腦部健康的新項天然植物配方，透過人體臨床試驗觀察，發現有助於改善記憶的效果，因而獲得專利。

杏輝延緩衰老的「蓉憶記」保健食品，其主要原料就是管花肉蓯蓉提取物，主要成分AIE2可抑制大腦中類澱粉蛋白生成，保護神經細胞不被自由基或毒蛋白傷害，在人體臨床試驗觀察發現，可減緩阿茲海默患者的記憶退化現象，同時於健康人群試驗，也發現能促進血液中神經生長因子(BDNF)濃度。