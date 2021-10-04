因各國疫苗接種率逐步提升，努力提振經濟便是多國當前積極努力的目標，其中之一就包含開放國門，歡迎觀光客入境。目前各國基礎的規定都是完整接種疫苗（fully vaccinated），但是認可的疫苗品牌不一。如今，可謂是最開放的國家已經出爐，就是「紐西蘭」，因為他們認可22個疫苗品牌！

根據紐西蘭疫情專網公布的最新資訊，非紐西蘭公民，自2021年11月1日起，飛抵紐西蘭之前需要完整接種疫苗。其中，持有紐西蘭永久居留權以及臨時簽證者，都不被認定為紐西蘭公民，因此入境時須接種疫苗的規定與外國旅客相同。

根據規定，11月起要入境紐西蘭，需完整接種當前已獲得政府，或是核可當局認可疫苗的其一款。紐西蘭認可在COVID-19疫苗追蹤網所公布的22款疫苗。

相對於其他已公布最新入境規定的國家來說，紐西蘭認可的疫苗標準算是最廣的，只要在任一國家政府取得批准，或是取得緊急使用授權（EUA），就符合條件。根據該網站顯示資訊，所認可的22款新冠肺炎疫苗，共在全球193國取得批准。

盒裝的高端疫苗。（圖／路透）

根據該疫苗追蹤網頁資訊，認可的疫苗包含最為知名的輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，還有多國的國產疫苗，包含俄羅斯的Sputnik V、印度Covaxin疫苗、ZyCoV-D；台灣的高端（Medigen、MVC-COV1901），中國的科興（Sinovac）及國藥集團（Sinopharm）疫苗。此外也包含印度版AZ─Covishield、武田製藥製造的莫德納疫苗TAK-919等也都在其中。

換句話說，除了印尼對於接種高端疫苗的台灣民眾釋出善意外，紐西蘭也將是「高端族」可以自由前往的國家。只要在入境前14天前接種完畢即可。