麗豐-KY(4137)9月營收回歸成長，今早股價開盤直接突破200元關卡、達213元，漲幅超過8%，一舉飛過全數短均，不到九點半再登213.5元漲停價，股價狂漲。

麗豐9月合併營收6.44億元，月增69.54%、年增55.60%，前3季合併營收達37.66億元、年增44.58%，雙創歷史新高。展望2021年第四季，麗豐-KY看好美容保養市場進入傳統銷售旺季，加上著名的大型購物活動雙11、雙12等購物節將登場，將助力民生消費再度復甦，拉貨動能轉強，法人預期，營運有機會戰今年新高。

麗豐指出，9月臉部產品的銷量明顯增加，帶動「克麗緹娜」單月店均已超越疫情前水準甚至較2019同期成長6.6％，「雅樸麗德」醫美及抗衰診所本月營收也突破人民幣仟萬元的水準。另外，看好民眾逐漸注重口腔保健的重要性，麗豐「舒冷P113+口腔護理系列」的P113抗菌胜(月太)漱口水，才上市二個月即已在市場上產生話題及風潮，增添營運成長動能。