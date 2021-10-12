泰鼎-KY(4927)前9月合併營收為103.64億元，年增17.63％，泰鼎-KY表示，泰國廠區營運恢復正常，目前產能滿載，只要上游材料供應穩定，第4季有機會是今年最好的一季；泰鼎-KY預定10月中旬上線的泰鼎沙盒計畫(Apex Sandbox)將如期於10月19日正式啟用，4廠預定地近日亦已正式舉行動土儀式，預計明年第2季完工。

受惠泰國疫情趨緩，泰鼎-KY自結9月合併營收約11.39億元，月增9.5％，年增26.4％，為歷年同月新高，累計第3季合併營收約36.11億元，季增3.4％，年成長12％，創下單季歷史新高；累計前9月合併營收為103.64億元，年成長17.63％。泰鼎-KY表示，泰國廠區營運恢復正常，目前產能滿載，部分受疫情影響遞延的訂單正積極出貨，隨著三星等客戶新產品出貨放量，只要上游材料廠供貨穩定，第4季有機會是今年最好的一季。

泰鼎-KY於9月16日完成泰國全體員工第一劑疫苗接種後，並自10月8日開始進行第二劑疫苗施打，且已在10月10日全數施打完畢，達成100％兩劑疫苗覆蓋率。

泰鼎-KY響應泰國政府政策規畫並建置泰鼎沙盒計畫將如期於10月15日完成前置作業，並於10月19日正式啟用，將能加強完善廠區的自主隔離規畫；藉由兼具科技、太陽能應用及隔離設備建置，落實「篩檢、隔離、收治、預防」的計畫核心精神，預期能完善保護工廠整體營運及照顧員工安全。該計畫超前部署的周全規劃及執行已獲得泰國政府肯定，雙方並已簽署推廣沙盒計畫合作備忘錄。

公司表示，未來除提供經驗分享並協助政府推行相關計畫；當地政府並承諾提供抗疫資源支援，包括：（一）免費提供本公司工廠PCR檢測及確保供應新進員工疫苗接種、（二）核發藍色工廠認證書(Standard Factory/Blue Factory)作為泰國全體員工已完整接種兩劑疫苗之認證、（三）若有員工染疫，政府在各方面將支援及協助。

在持續完善抗疫措施的時刻，廠區未來產能規畫亦同時進行中；近日於4廠預定土地上啟動工程建設主要為供應集團廠區的水、電基礎建設，兩項工程預計將於明年第2季完工，以確保未來各廠產能擴建所需水電供應無虞。