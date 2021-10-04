漢口國中3年級腦麻生施言道，克服先天上的障礙，仍堅持在走廊，跟全校同學同步升旗。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

今年獲得總統教育獎的漢口國中3年級學生施言道，因腦性麻痺導致肢體、聽力、下巴關節咬合等困難，讓他的行動極為不便，但校方指出，即便如此，施仍在教室走廊外跟著大家一起升旗，他的勤學、不放棄的精神，已成為學校學弟妹的學習榜樣，是珍貴的生命教育。

漢口國中指出，施言道未因先天上的障礙，在求學之路卻步，反而熱情、正向的個性感染同學，他喜愛閱讀寫作，並透過不斷學習與閱讀，奠定文字的敏感度與對文學的興趣，澳洲生命鬥士力克˙胡哲是他的偶像，他也立志成為文字工作者及演說家。

漢口國中學生施言道指出，「人生路上的蜿蜒，能使我多欣賞沿途的五光十色，堅信所有安排都是最好的安排，接納自己、裝備好自己，讓自己成為別人的天使，腦性麻痺雖造成肢體動作的扭曲，但他仍開朗的對媽媽說，「彎曲的樹可供大家乘涼」。

施言道還感謝在他人生中，所有陪伴一小段路程的每位貴人，包括，教他識字的黃老師及為他針灸的劉醫師，他雖然行動不便，但閱讀讓他開啟認識世界的大門。雖然他也很羨慕其他同學，馳騁在操場上奔跑打球，但閱讀的世界也著實填滿了他心靈的空虛。

班導師林靖如表示，施言道因為腦性麻痺而有多重障礙，經常口水垂滴卻不自覺，造成生活上的不便，常引來其他學生異樣眼光，但他很開朗，以笑容回應，改變周遭人的看法，更以「學如不及，猶恐失之」的態度面對課業，展現出對生命的熱情。