基隆市長樂國小附設幼兒園帶幼童到戶外觀察昆蟲。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長樂國小附設幼兒園將教室營造成大自然，讓幼童們親自飼養昆蟲，探索生態奧秘。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長樂國小附設幼兒園及東光國小附設幼兒園，分別以「自然觀察之旅」、「LaQ陀螺好好玩」課程，獲「2021全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」特優獎。長樂附幼將教室營造成大自然，讓幼童們親自飼養昆蟲，探索生態奧秘。

長樂附幼主任劉怡君表示，有一次課程帶幼童們到戶外觀察生態時，意外發現孩子對昆蟲感到害怕，甚至排斥，因此，老師開始在教室布置昆蟲布偶、書籍，並設置戶外觀景台。每到校園踏查時間，更會讓學童觀察樹上蜘蛛網、觸摸花草落葉的紋路，希望能打破孩子的既定印象。

不過，在戶外觀察時，幼童視線時常無法追隨昆蟲，更有孩子拿起石頭將昆蟲打死等現象，老師決定將教室打造成生態環境，開始種植花草樹木，並將竹節蟲、鍬形蟲、孔雀魚、蝌蚪等生物，帶入教室，讓幼童利用各種媒介了解生物的生活習性，並使用工具觀察昆蟲外在特徵的差異性和功能性。

不僅如此，也透過飼養和照顧，讓幼童對生物產生同理心和愛護心。劉怡君說，長期下來，以前會傷害昆蟲的孩童，反而開始愛惜、愛護。另外，東光國小附幼則是探究LaQ陀螺課程，利用陀螺無法預知的變化，讓孩子充滿驚奇與期待，並研究它的速度、視覺與色彩，使用觀察力和感受力，紀錄陀螺動態瞬間美感。

教育處長林祝里表示，基隆提供平價且優質的幼教品質，幼兒園具備多元豐富的課程，讓幼兒有做中學、做中思的機會，她說，教育處會持續加注幼兒資源，期待在學校、家庭、社區資源共享的架構下，營造友善的學習環境。