教育部明年歲出總預算編列達2761億元，創下歷年新高。（林志成攝）

立法院已於9月17日開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高。全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，樂見教育經費增加，但怎麼合理分配、運用教育經費更為關鍵；既然教育部也同意少子女化問題嚴重，更應該對症下藥，提出具體對策、把錢花在刀口上。

教育部明年的2761億元歲出總預算中，其中少子女化對策明年預算達502.6億元，包括五歲免學費政策增4.6億元；擴大公立及非營利幼兒園供應量增29億元；建置準公共機制增24.9億元；擴大二至四歲育兒津貼增73.2億元。

全教總特別提醒，教育部應該運用經費投入系統化的統計，並與教育人員務實對話研究，以找出符合資訊時代少子化現象下的新版教育制度。亦即，教育部的經費一方面要補現況不足，更要找出新的課程、師資、經費使用、法定制度，而後者對改善教育發展更為重要。

在國教方面，全教總主張：一、 每班學生逐步降低至20人以下；二、確實做到一生一平板，網路無障礙；三、充實線上學習的課程與教材，每一種程度的孩子都有合適的課程；四、落實校長、教師帶薪公假進修，做好轉型增能學習；五、修訂國民教育法，禁絕升國中考試招生，以符合個別化學習環境。

幼教方面，全教總建議應該要思考擴增公幼的速率與降低生師比，同時質與量並進，才是政府該有的思維。政府必須思考經費的分配，是否真有運用在投資公共化的幼教系統上，或又只是砸錢補助而已？

全教總表示，台灣幼教師生比已經維持了40年的1：15，但這不是開發中國家該有的水準，建議應該朝向1：12做為近期政策的規畫方向，才能全面提升幼教品質。

高中職方面，全教總說，108學年實施新課綱，適性分組、多元選修、實習科目分組教學、彈性學習時間等課程實施方式，都需要加設師資開課，111學年度起因應國家語言發展法，增加本土語言及台灣手語，勢必再有增開多選一課程需求，師資負擔是可預期的困境。全教總建議教育部應比照國中小盤點出增置合理化員額，提供編制外代理教師經費給學校，落實新課綱的課程計畫。