因《戒指流浪記》入圍迷你劇集最佳女主角獎，林予晞說一開始聽到消息時腦袋一片空白，她說自己因《戒》入圍感到興奮，但也因競爭者也都是十分強勁的對手，說自己難免有些害怕，但就努力試試看。而現下她最煩惱的還是紅毯要穿什麼，本來屬意Polo Ralph Lauren的銀色亮片長洋裝，後來經紀人提醒可能是超誇張蓬裙時她搞笑表示，「我一直在想怎麼入座和如果得獎要上台應該怎麼起來，是個大挑戰。」她對於本季Polo Ralph Lauren獨特的美式風情美學情有獨鐘，還提到整身造型頗有她前陣子沉迷的電玩遊戲《碧血狂殺2》的老西部風格，她說自己過去年輕時很叛逆，現在長大了反而想把更多的愛留給自己身邊的人。

對於近期藝人龍劭華的驟逝，她表示自己因《天堂的微笑》和他結識，想到拍戲時的相處也讓她數度鼻酸，「戲裡是我先離開，但現實生活中卻是相反，真心非常不捨」讓人鼻酸。本季的Polo Ralph Lauren以校園、鄉村和都會風格為主軸，校園部份融入了波士頓菁英校院的長春藤聯盟風格，並以學院徽章、隊徽等元素打造菁英學院風，並在都會感的部份融入如亮片、超長上衣或是亮片做為賣點，費爾島毛衣花紋也重現了Polo Ralph Lauren所追求的秋冬貴族學院美學。