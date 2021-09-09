今年疫情衝擊補教產業，不過新竹縣補習教育協會力抗疫情，持續公益，不僅在三級警戒期間，協助農民販售芒果，也持續推動「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，號召100家補習班提供200個低收費、免費名額，提供低收入戶、中低收入戶家庭在學子女使用。

新竹縣補習教育協會理事長蔡士松表示，育苗專案是為了關懷縣內處於經濟弱勢的在學學生，希望能讓他們不因家庭因素而喪失進修、學習的機會，因此號召縣內從事升學文理、語文加強及各類技藝等補教同業，依據各自條件，提供低收費或免費的補習名額，讓弱勢學生也有學習的機會。

新竹縣政府教育處提及，去年曾有一位6年級的同學，因母親癱瘓，經濟重單由在工廠工作的父親一肩扛起，也因收入不多無法讓小孩補習。而該名學生原本連26個英文字母都寫不好，經由學校主任提報，獲得學習兒童美語免學費，段考成績僅有3、40分，在經歷3個月的補習後，成績終於及格。

教育處指出，每月學生可選擇1個補習班，一個補習班也最多安排3名學生，名額有限，這學期申請至9月30日為止，相關育苗專案資訊可透過新竹縣教育處官方網站下載。

新竹縣長楊文科表示，感謝新竹縣補習教育協會在疫情期間，仍串連縣內補習班，回饋社會，希望能有更多企業關心教育及弱勢。