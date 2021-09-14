中央推行的五倍券將在10月上路，因疫情重創的觀光產業也摩拳擦掌，順勢推出加碼方案，盼刺激消費力。高雄福華飯店指出，8月假日住房率已回溫增加3成以上，預期10月後觀光市場更加活絡。近日更因應五倍券推出住房3600加碼送3600專案，並釋出可搶先體驗的名額，超值又實用的抵用券內容吸引許多消費者目光。

高雄福華大飯店推出「開券饗回饋 加碼3600」的全額回饋住房專案，期間為9月22日至2022年1月25日，雙人入住豪華客房每房優惠價NT$3600元（不含早餐／週六每房加價NT$800元），全額回饋加碼再送NT$3600元抵用券，分別可使用在餐飲、住宿及早餐或伴手禮兌換。

其中，2000元的餐飲抵用券在住宿期間可在高雄福華大飯店館內任一餐廳使用，舉凡是Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛，或是遠近馳名的江南春江浙料理、知名網美餐廳Hovii Cafe、現點現做新鮮港點的珍珠坊及全新改裝隆重登場的麗香苑西式餐廳通通可以適用，但不適用於包廂、宴席、酒水、寄賣品等。

另外，還貼心的提供了600元的早餐或伴手禮兌換券，憑券可以兌換麗香苑早餐二客或是Hovii Café的經典金磚伴手禮，讓旅客自由選擇要享用豐盛的早餐或是睡晚一點再帶個精緻的伴手禮回家。

另外，1000元的住宿抵用券則是可使用在下次入住的訂房，或是當次續住也能使用（住宿抵用券為面額500元X 2張，下次住宿每間每晚2500元以上專案可抵用一張），使用期限到2022／5／2，讓消費者更能彈性使用及規畫旅程。此住房專案於9／22~10／8出示數位券綁定或紙本券預約畫面，亦可入住搶先體驗等值優惠。

除了豐富內容的「開券饗回饋 加碼3600」住房專案之外，高雄福華同步也推出「振心一送一自由選」住房專案，住宿豪華雙人房一晚，含二客早餐，另外再加送一晚住宿憑證，超值優惠價NT$3888元（週六每房加價NT$1000元），住宿憑證可選擇當次續住或是於2021／12／30前使用，也可選擇是第一晚當日住二間，彈性的使用方式也能符合不同住宿需求的民眾。