代言高雄券，戴資穎廣告美照曝光。（摘自高雄巿副巿長史哲臉書）

代言高雄券，戴資穎廣告美照曝光。（摘自高雄巿副巿長史哲臉書）

代言高雄券，戴資穎廣告美照曝光。（摘自高雄巿副巿長史哲臉書）

代言高雄券，戴資穎廣告美照曝光。（摘自高雄巿副巿長史哲臉書）

代言高雄券，戴資穎廣告美照曝光。（摘自高雄巿副巿長史哲臉書）

「世界球后」戴資穎代言高雄券，中秋連假拍攝宣傳廣告，只見她華麗變身，拉著行李箱，劇照一開箱讓不少「穎迷」眼睛一亮。高雄巿副巿長史哲、觀光局長周玲妏則是帶著應景柚子、飯糰及米其林一星甜點前往探班。

史哲臉書20日揭露他在18日祕密探班，對象正是高雄券代言人戴資穎，隨行的還有觀光局長周玲妏。史哲感謝戴資穎將奧運奮戰不懈的能量呈現在高雄券上，也賣了關子，要大家猜猜戴資穎美拍景點的浪漫光廊是在哪裡？

除了球后代言，高雄「開就賺」振興活動也做了民調，發現民眾鎖定五倍券消費的前7名分別是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市／小吃及休閒娛樂，有48.1％希望加碼換券，有25％希望推出消費登錄抽大獎。

史哲說，透過民調精準振興，要讓大家「開就賺」。高雄券不僅全市皆可消費，不論紙本、數位也都可參加「高雄開就賺」活動。針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨及商圈夜市，採用50元小面額，讓更多店家受惠。