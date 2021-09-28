海軍副司令胡展豪中將代表海軍贈李棟樑「海軍之友」感謝狀。軍聞社提供

軍友社今日在海軍司令部辦理「敬軍演藝活動」，邀請多位藝人登台表演敬軍慰問，向海軍官兵致上最高敬意。

敬軍演藝活動下午在海軍司令部中正堂舉行，軍友社理事長李棟樑、海軍副司令胡展豪中將、海軍政戰主任孫常德中將、軍友社秘書長蔡鴻圖及海軍官兵出席活動，節目首先由國防部藝工隊以勁歌熱舞來揭開表演序幕，接著由藝人吳秀珠、陳淑萍、吳淑敏、安苡葳及陳隨意輪番上陣，帶來多首耳熟能詳的國台語經典歌曲，讓官兵度過愉快的午後時光。

李棟樑並致贈海軍加菜金，以及司令部官兵7-11禮券。海軍由副司令胡展豪中將代表，回贈李棟樑「海軍之友」感謝狀，感謝他在7年軍友社理事長任內，走訪部隊1000多場、自掏腰包與發動企業界捐贈的勞軍款，總數達到7億多元。

李棟樑說，10月31日是軍友社成立70周年，因疫情而無法舉辦大型慶祝活動，但他將與國防部協調，安排陸海空各去1個偏遠營區慰訪。