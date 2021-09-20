性感女星林采緹擁有甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，加上她當年Cosplay漫畫人物蛇姬、百分百還原角色，讓林采緹爆紅，並受封為「蛇姬」，而身為性感女神的林采緹，日前則罕見穿著睡衣、頂素顏上節目錄影，女神真面目全曝光。

節目《綜藝大熱門》找來林采緹、林襄、丫頭等女星公開素顏上節目，為了看見女神的真實面，製作單位還特別跑到家中把女星帶回攝影棚，其中，林采緹就被大根突襲閨房 、拿出汽笛喇叭罐把熟睡的林采緹叫醒，林采緹被帶回攝影棚時，只見林采緹放下一頭長髮、戴著黑色粗框眼鏡，而她的睡衣則是兩截式橘色運動裝，小可愛的低胸、細肩帶設計，也讓林采緹胸前的白嫩美肌全都露。

林采緹穿著睡衣、頂素顏上節目。（圖／取材自綜藝大熱門Youtube）

素顏的林采緹肌膚依舊白皙、氣色白裡透紅，整體狀態相當不錯。（圖／取材自綜藝大熱門Youtube）

製作單位還放上林采緹的美照對比，讓觀眾判斷女神完妝前後的模樣，而素顏的林采緹肌膚依舊白皙、氣色白裡透紅，整體狀態相當不錯，同時，林采緹也在節目上分享睡覺癖好，表示她喜歡用手或腳去磨別人的身體「我喜歡有東西重壓在上面，這樣卡著才會睡得著，或是腳一直蹭」，閨密還因此拒絕和林采緹同床睡。

林采緹事後也在臉書曬出錄影時的自拍照，並發文：「素顏又來了 這次真的隱形眼鏡都拆了」，吸引網友直呼：「一樣那麼漂亮」、「還是好正」、「還是一樣的，美」，大讚林采緹素顏依舊是美女一枚。