擁有D級上圍的林莎外型甜美、身材性感，敢穿敢秀的她被稱作「台版三上悠亞」，昨(15日)她在IG分享泡溫泉影音，可見她穿上黑色比基尼靠在溫泉池畔，雙峰與事業線呼之欲出更加明顯，另外她更秀出自己泡湯中的影片，臉頰潮紅的她被粉絲讚「美得眼花撩亂」。

林莎先前上李明川主持的節目《解憂砸惑舖-你明穿什麼》自曝悲慘的初戀史，透露初戀男友是高中學長，但交往5天就被男方提分手，理由超荒謬，主因是兩人的教室在二樓和三樓太遙遠，林莎更強調：「我們連單獨出去約會都沒有。」讓她哭笑不得。

但林莎也不是省油的燈，她進一步表示，恢復單身後一個月就跟另一位更帥的學長看上眼，一見鍾情後便開始交往，而常在IG分享美照的她私下也是美妝達人，坦言最快速度可以10到20分鐘就完成完美妝容，她更分享男生最喜歡像是素顏的妝感，「看起來清透像沒化」才是最高境界。

林莎昨在IG再度大方放送粉絲福利，寫下：「涼涼的天氣泡溫泉，泡到不想起來，太舒服了啦～已經泡了一個多小時的我」，而照片中她綁著可愛的丸子頭，對著鏡子自拍更可見整件黑色比基尼將雙峰襯托得更加明顯，小褲褲旁邊還有鏤空設計，另一支影片她秀出自己泡湯泡到瀏海全濕，臉龐泛紅的樣貌，引來網友說：「等一下水冷了會感冒」、「辣到噴鼻血啦」、「泳衣好好看」、「妳妳妳，就不要給我昏倒」。