知名電腦教育訓練公司潘姓員工，自稱個人癖好，想要收藏、欣賞，4年來在公司茶水間、會議室、攝影棚及辦公室等場合，趁女同事不注意時，偷拍對方裙底及胸部，因次數太多、動作詭異，引發被害人不滿，暗中以手機錄影蒐證，終於當場逮到潘的噁心行為，士林地檢署日前偵結，依妨害秘密罪起訴。

起訴指出，潘姓員工素行不行，自2017年起，趁女同事彎腰、走路時，持手機偷拍對方的胸部和裙底，陸續有陳姓、林姓等4名女被害人，遭到潘趁機偷拍。

被害人對潘的行為十分不滿，暗中將手機開啟錄影功能，並放在辦公桌上搜證，2021年2月，潘果然又趁機偷拍女同事，當場制止並出示影像，隨後報警處理。

警方在潘的手機、隨身碟內，發現10多張被害人遭偷拍裙底和胸部的照片，原本矢口否認的潘也才坦承犯行，並辯稱是一時衝動，而且相片都是自行欣賞未做他用。

檢方審理後，認定潘以偷拍方式，拍攝女員工身體特定部位，未經同意且造成被害人身心傷害，依妨害秘密罪將他起訴。