35歲張男在吳男介紹下投資水產生意千萬元，不料經營不善公司倒閉，張男找上吳男興師問罪，28日上午10時許，張男夥同4人到三重區碧華街將吳男強押上車，帶往彰化市動用私刑，嫌犯還恐嚇吳男「沒處理好就把你埋起來」，幸好三重警方及時南下成功營救，將張男等5人壓制帶回偵辦。

據了解，據了解，35歲吳男疑與張姓男子因投資水產，碰上疫情攪局，雙方引發1000萬債務，因張嫌認為吳男避不出面因此撂人北上押人。

吳男28日上午10時許於三重碧華街遭2車5人強拉上車，警方獲報後，追查出2車逃往彰化方向，專案小組鎖定嫌犯藏身彰化市河濱路一帶，確認被害人遭擄毒打處攻堅救出肉票，逮捕35歲張姓主嫌、33歲胞弟、26歲林姓男子、26歲黃姓男子、35歲施姓男子等5嫌。

被害人吳男向警方表示，他遭押上車後就被毒打，對方逼迫他歸還投資水產的上千萬款項，他告知沒錢後被帶到一間葬儀社，就在類似靈堂擺設處繼續遭電擊、痛毆，幾次遭電昏過去，以為會遭活活打死，感謝警方趕到救出他，被害人隨後也到醫院診治。

三重偵查隊長林振瑞表示，警方南下後，當場攻堅壓制嫌犯，起出電擊棒、木棍、辣椒槍、手電筒棍、手機等證物，全案依妨害自由、傷害等罪嫌，將5嫌移送新北地檢偵辦。