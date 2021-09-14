31歲女星陳瀅外型甜美、身材火辣，被封為香港宅男女神，過去她與澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷亨傳過交往，但戀情曝光一年就見光死。而陳瀅恢復單身後，常在IG分享火辣照片，昨(13日)她曬出自己穿著紅色高衩泳裝的美照，趴著的她下半身蜜桃臀和長腿曲線讓人想入非非，還有人虧嚇到飯都噎到。

陳瀅去年底回老家加拿大過年，期間她曾曬出自己穿著粉色紗裙舞動裙擺的影片，結果一甩裙就露出了黑色底褲，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。後來她回到香港接受隔離，又陸續分享隔離日記，不僅曬出沒穿內衣、上身穿中空T恤的美照，還分享洗泡泡浴照片，引來不少網友喊讚。

陳瀅露出屁股蛋。（圖／翻攝自missjni IG）

陳瀅出道至今除了2016年和賭王之子何猷亨有過1年多的戀情，2018年她也傳出與羅天宇及陳家樂曖昧，但她強調彼此只是朋友。上月她上電台節目談及與方力申的新緋聞，她表示兩人是因張繼聰認識，但認識至今已經超過5年，「已經過了『那個階段』了」，直接發給方力申好人卡，而她身邊陳嘉寶、賴慰玲、何雁詩都已經結婚，陳瑩則坦言是會想結婚，但沒準備好當媽媽，「擇偶條件不一定要家境富裕，但希望他孝順父母，努力上進」。

日前陳瀅帶狗狗和將升格當媽媽的好友到飯店度假，期間她還曬出沒穿內衣僅穿浴袍躺在床上的照片，昨她表示自己不想收心、提不起勁工作，並分享到飯店度假時的照片，見她穿著泳衣趴在海灘椅上，背後挖空設計露出美背，蜜桃臀W曲線嶄露無疑，有人回：「流鼻血」、「嚇到飯噎到」、「想打妳屁屁」、「好誘惑，美到無瑕疵」。