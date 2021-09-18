網紅家家（王盈）去年在直播中不慎露點，慘遭截圖瘋傳，她沉寂一陣子後又重IG，積極揮別過去陰霾。近日她曬出自己穿著中空裝露出小蠻腰的美照，S身材曲線全露，豐滿上圍也十分吸睛，她更留言問：「第二張很兇，會嗎」，網友則回：「我只看到漂亮」、「有夠正」。

家家去年11月意外在直播中小可愛意外脫落露出兩點，讓她急得立刻關閉IG避風頭，但已被網友截圖流傳，網紅橫綱凱咪對此認為很明顯是自己解開，更指家家胸部太挺不夠自然，質疑有動過醫美手術，另有粉絲則在Dcard留言，強調沒有人會這樣毀形象博取名聲，「所以說她是故意的人，可以想想看我上面說的這點，會發現她其實沒有理由這麼做，不論你信不信，我都認為她是受害者。」

一個多月後，家家才開了IG回到大眾面前，而她粉絲人數因此大躍進，之後她疑似想斷開過去歷史，將自介欄的「家家」刪掉，只留下姓名「王盈」，並發文寫下：「不要為小事遮住視線，我們還有更大的世界」。今年2月她自曝暴瘦，曬出兩年前在國外的美照，坦言：「在國外被養的又圓又胖，那時體重還能45、46來回跑，現在三餐正常，體重竟然只有40」，「好懷念的兩頰肉，膠原蛋白流失中」。

今年7月家家分享自己穿著丁字褲對鏡子自拍的影片，寫下：「食量也跟著肌肉一起長大，我每天都覺得好餓」，透露最近為了練身材曲線狂吃，更表示正為了想要擁有翹臀而努力中，影片一出引來網友瘋狂留言：「一早看到這個…」、「夭壽，誰受的了」。