日本岡山縣倉敷市水島港日前出現震驚一幕，一艘貨船駛入港口時，被人們發現一具長達32英尺（約9.7公尺）的長鬚鯨屍體「掛」在船頭上，畫面曝光震驚無數網友。

綜合外媒報導，日本一艘貨船20日下午從千葉縣出發，途中穿越太平洋，最終抵達岡山縣倉敷市水島港，就在貨船工作人員下船進行準備工作的時候，赫然發現船頭竟然掛了一具長鬚鯨的屍體，嚇得緊急通報海岸警衛廳前來處理。

報導指出，涉事的貨船船體沒有重大毀損，船員聲稱他們不知道在航行過程中撞上了鯨魚。一名目睹貨船駛入港口的漁民表示，「我在這裡捕魚已經幾十年了，但這是我第一次看到鯨魚…」另一名目擊者也說，「我已經活了80多年，但這是我第一次看到鯨魚」。

對此，水島海岸警衛廳發言人表示，之前從未見過這樣的事情，目前正進一步釐清事件，並提出相應措施，杜絕此類事件重演。

不少日本網友看了這幕震撼畫面後，紛紛為鯨魚的遭遇感到心疼，「鯨魚被撞時應該很疼，實在是太可憐了」、「畫面好殘忍」、「要是人類發生這種事肯定會鬧得很大，但是發生在動物身上，即使看到這種可憐的景象也不會有反應」。

長鬚鯨是全球第二大的鯨類，也是現存第二大的動物，僅次於藍鯨。跟其他所有大型的鯨類一樣，長鬚鯨在20世紀期間曾被大量捕撈，如今仍屬瀕危物種，而人類在水上的活動亦對長鬚鯨構成很大的威脅，尤其是每年長鬚鯨與船隻相撞的次數極多，且往往導致長鬚鯨死亡。