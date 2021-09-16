Google首頁經常會因應節日和時事，推出不同的圖片，今（16日）為了紀念台灣傳奇舞蹈家羅曼菲66歲冥誕，也特別進行致意，而她的舞姿更化成雕像「旋的冥想」，深留在人們心中。

一生為舞蹈而活的羅曼菲，1955年生於宜蘭縣，從5歲就開始接觸跳舞，雖然不是科班出生，但她從台大外文系畢業後便將舞蹈視為人生志業，並二度赴美習舞，30歲時取得紐約大學舞蹈碩士，返國後在國立藝術學院（今國立台北藝術大學）舞蹈系執教，後來更曾任舞蹈系主任、研究所所長，創辦該校舞蹈系七年一貫制，為國內培育無數新生代表演與創作人才。

羅曼菲與雲門舞集的淵源甚深，她一路磨練自身舞藝，從配角演到《白蛇傳》的主角，雲門舞集創辦人林懷民更為她量身打造獨舞作品《輓歌》，一個長達10分鐘的獨舞旋轉，讓她在現代舞蹈界揚名立萬，並被美國《紐約時報》評為「壯麗大氣」。

1994年，羅曼菲和雲門第一代舞者吳素君、鄭淑姬、葉台竹共同創立「台北越界舞團」，1999年獲頒第22屆吳三連藝術獎；同年，雲門舞集2成立，獲雲門舞集創辦人林懷民賞識，擔任藝術總監。2000年，得到第4屆國家文化藝術基金會文藝獎舞蹈類獎。

無奈2001年，當時46歲的羅曼菲被診斷出罹患肺腺癌第3期，儘管病情一度獲得控制，但仍在2006年3月24日清晨4時，病逝於台北市的和信醫院，享年51歲。

為了紀念她對舞蹈的貢獻，宜蘭市公所將3月24日訂為「羅曼菲日」，並以她在《輓歌》的獨舞形象，打造兩尊青銅雕像「旋的冥想」，一尊設於宜蘭縣政府文化局宜蘭演藝廳，另一尊則位於淡水雲門劇場的荷花池中。