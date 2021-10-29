鑑於新冠肺炎恐流感化，政府要逐年編列預算採購疫苗，國民黨立委陳以信建議可否考慮發行專期「疫苗彩券」，盈餘用於支應疫苗採購，行政院長蘇貞昌聞言後予以認同，要財政部長蘇建榮好好想想。

陳以信表示，目前疫苗採購預算高達459億，因應未來疫情流感化，每年可能需準備數百億元預算購買疫苗，加上疫苗受害救濟基金龐大需求，建議行政院發行專款專用的線上疫苗彩券，盈餘專用來支應疫苗採購、藥害救濟，發揮善的循環。

財政部長蘇建榮表示，這個想法非常好，不過，現在的彩券是十年一期，已經大致固定，而每年公益彩券的盈餘約200多億，大多用於社福支出，未來的盈餘分配可以從此來考慮。

隨後，陳以信建議不要用實體彩券，可發行線上彩券，甚至將一成進賺分給實體彩券商。行政院長蘇貞昌則肯定陳以信，稱他如此用心想方法，會請財政部好好思考。

另外，截至10月22日申請新冠疫苗接種救濟的人數約1479人，其中有9人已寄送審定書，衛福部長陳時中表示，這9件沒有死亡案例，其中5件是無法確定、4件是無關。

陳以信也問，若民眾打高端疫苗，未來無法入境美國，政府是否國賠，陳時中說，這跟國賠無關，且是兩件事情，政府沒有保護高端，而是培植國內生技產業，發展戰備疫苗，最早大家看衰，最近獲得國際認可，進一步臨床試驗結果出來，就有望獲得認證，逐步向前走。