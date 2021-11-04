人不如貨？台中市議員陳清龍4日在市議會財政經濟委員會業務質詢表示，裝設貨梯免課稅，但客梯卻要課稅形成相當不合理現象；在高齡化社會下，電梯已成為許多新建住宅的必備設施，再次請地方稅務局檢討研議客梯能否全面免稅。

地方稅務局長沈政安強調，將朝電梯全面免稅方向積極辦理。

陳清龍指出，依目前《房屋稅條例》規定，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，以及有關增加房屋使用價值的建築物，作為課徵對象，電梯因屬於能增加房屋使用價值的設備，應按其載客人數、停階數、電梯速度等，核算房屋現值，並依房屋主建物的實際使用情形，課徵房屋稅。

陳清龍說，如果房屋附設電梯的用途是供運送產品使用，而非為增加房屋的使用價值，則稽徵機關會將該部電梯視為一般機器設備，准予免併入課徵房屋稅。電梯能增加房屋價值，因此得以課稅。但同樣都是電梯，貨梯可以免稅；客梯卻要課稅，極其不合理。況且，目前在5門以下客梯已免稅，應該要推動全面免稅。

陳清龍表示，「電梯」對於老年人或行動不便者而言是交通工具的延伸，更是生活必需的設備。像桃園市、雲林縣皆已將客梯全面免課徵房屋稅；台中市為全國第二大城市，更應朝「高齡友善城市」邁進，迎合時代所需，「客梯全面免稅」，以造福市民。

地方稅務局長沈政安強調，房價評定需經不動產評價委員會審議，委員會每三年召開一次，下次召開時間為民國112年；該局仍會朝電梯全面免稅方向積極辦理。