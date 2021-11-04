文康車很受長輩歡迎，縣府將研議添購2輛。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

受疫情影響，南投縣敬老愛心乘車卡，使用率偏低，讓縣府照顧老人的美意打折扣，縣議員建議讓長輩以愛心卡搭計程車；另外，巡迴文康車可以讓長輩高歌同樂，很受歡迎，但是只有2輛，建議增加採購。

縣議員陳淑惠、簡峻庭、史雪燕等人，在縣議會聯合質詢時指出，敬老愛心卡本來每月300元，林明溱上任後調高到1000元，但是，南投縣大眾運輸不便利，老人乘車不容易，因此，建議比照台中市，讓長輩用敬老愛心卡也能夠搭乘計程車，出門購物、就醫或找朋友都方便。

另外，縣內有2輛行動式老人文康休閒巡迴服務專車，提供行動式卡拉OK、飲品、閱讀、宣導等服務，讓老人家可以高歌同樂，交流情誼，大家都很開心，可是，因為只有2輛分別在烏溪線及濁水溪線巡迴，還得在20天前提出申請，老人家不知道要等到什麼時候，才能再度同樂，因此，建議縣府增購文康車。

社會及勞動處長林志忠表示，縣內符合敬老愛心卡長輩約12萬人，有6萬人提出申請，每年經費約6000萬元，原本由公益彩券基金支出；由於敬老愛心卡並非法定社會福利支應項目，中央每年都會考核，並據以減少一般補助款經費，因此，去年改為公務預算，如果要用於老人搭乘計程車，恐怕會排擠其他社會福利算經費。

林明溱表示，目前縣內僅有2輛文康車，服務量能有限，因此，將研議運用公益彩券基金，再添購2輛文康車，縮短民眾申請及等待的時間，讓長輩盡快享受文康車提供的服務。