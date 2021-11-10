財聯社引述消息人士透露，對於地產收併購，近期部分大陸央企和國企向監管部門反映，若要進行一些承債式收購，則「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。
大陸人民銀行和住建部於2020年8月提出，重點房地產企業資金監測和融資管理的「三線四檔」規則，使大陸房地產行業風聲鶴唳，民營房企債務問題不斷傳出。
其中，「三道紅線」是指剔除預收款後的資產負債率大於70％、淨負債率大於100％、現金短債比小於1倍。
「四檔」則是按踩線情況，房企被分為「紅、橙、黃、綠」四檔，「紅檔」企業有息負債規模不能高於現有水準，「橙檔」企業有息負債年增速不得超過5％，「黃檔」企業不得超過10％，「綠檔」企業不得超過15％。
路透報導，近期大陸金融監管部門對涉房融資頻吹暖風，人行10日公布金融統計數據顯示，10月居民戶中長期貸款自2020年7月以來首超企業中長貸，顯示房貸投放速度有所加快。
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