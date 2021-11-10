台北市長柯文哲上任後取消重陽敬老金，國民黨北市議會黨團上周將暫擱多時的《台北市重陽節禮金致送自治條例》送政黨協商，遭部分民進黨及無黨籍議員反對而暫擱，國民黨團為通過此案，今天發出甲級動員，在大會動用表決，取得新黨黨團支持，最後共48位議員贊成、4人不贊成和5人棄權，三讀通過闖關成功。

台北市議會今天針對「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」做審議，但因排富條款爭議過大，最後由全體表決方式。會議決議，以出席委員過半數同意，今日出席委員共58人，扣除大會主持人不參與投票，共57人，贊成通過條例的共48人、4人不贊成和5人棄權；排富條款的部分，27人同意排富、24人反對排富和6人棄權，最後，未通過排富條款。

北市議會國民黨提敬老金自治條例之前被暫擱，柯文哲先前曾提到，如果議會自治條例通過會提覆議，對此，台北市議員游淑慧表示，今天通過的重陽敬老禮金條例已獲得台北市議會高比例、8成成員、48位支持，這也代表著柯文哲若提出覆議案，將可能遭到「40位以上」議員反對，覆議失敗。

台北市議員郭昭巖表示，「台北市重陽節禮金致送自治條例」大小質詢過17次以上，今天致送自治條例終於表決通過，她感覺相當欣慰，甚至看到很多民進黨議員也支持，這是表達對北市長輩的重視。今年因疫情彌補敬老卡，靠卡回饋1500元，是給北市長輩的大禮，郭昭巖表示，爭取這麼久，總算讓北市長者不再次等，也是對他們過去對社會發展的貢獻，表達感謝。