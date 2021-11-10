最近天氣越來越冷，許多人都會約親朋好友一起享用火鍋暖身，但火鍋料一口一口吃下肚，很可能也同時吃進了不少熱量，營養師高敏敏在臉書粉專PO出「火鍋料熱量表」供大家參考，另外也列出安心購買食材和健康吃火鍋的方法，讓大家冬天享用火鍋時不用再擔心。

高敏敏在貼文中分享「火鍋料熱量表」，其中以油條的熱量最高，一份（27克）就高達148大卡，第二名是炸豆皮，一份（20克）就要95大卡，第三名則是百頁豆腐，一份（40克）也有91大卡；至於熱量最低的火鍋料是魚蛋和魚卵卷，一顆的熱量分別為10大卡和8大卡。

而大部分的加工火鍋料都是「高澱粉、高油脂、高鈉」，且為了維持品質、風味和保存期，一定會有添加物，像是讓丸類成形的「結著劑」、增加彈牙口感的「黏稠劑」，以及避免食材腐壞的「抗氧化劑」或「防腐劑」等，雖然合法的使用、不過量攝取都不會有大問題，但這些添加劑肯定會和「追求健康」背道而馳。

高敏敏提醒，一定要在環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好的地方購買火鍋料，千萬不要亂買標示不清、來路不明的食材，也不要挑選有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的食材，若包裝上結霜過多，很可能是在冷凍櫃存放太久，此外如果商品宣稱無添加防腐劑，卻可以在常溫或冷藏保存很久，就可能是問題產品，千萬要謹慎購買。

高敏敏也指出，除了熱量以外，鈉含量也是火鍋的一大陷阱，基本上喝兩碗湯就會超過每日鈉總攝取量，因此建議吃火鍋時，湯底選擇普通清湯，像是大骨、蔬菜、昆布等，若是想喝湯也要在肉下鍋以前。食材部分則建議多吃蔬菜、少加工食品；肉類以低脂的雞肉、里肌肉、鯛魚片為主，少吃霜降牛、梅花豬、五花肉；主食則選擇麵類，若能換成全穀類更好；沾醬建議可以直接享用原味，或選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等。